São Paulo registra recorde de frio em 2012

SÃO PAULO, 29 - A capital paulista registrou na madrugada desta quinta-feira, 29, a temperatura mais baixa do ano, segundo informações da Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 14,4ºC de temperatura mínima no Mirante de Santana, na zona norte da capital. O piso anterior era de 14,5ºC em 30 de janeiro.

Apesar do frio, ainda durante a manhã desta quinta, o sol aparece e a temperatura deve subir gradualmente. Os termômetros devem oscilar em torno de 23ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No fim do dia, volta a aumentar a quantidade de nuvens e, em função da circulação marítima, há pequena possibilidade de ocorrer garoa em alguns bairros, principalmente naqueles que se situam mais ao sul da cidade, informa o CGE.

Nos próximos dias, a massa de ar frio de origem polar perde força e as temperaturas máximas voltam a subir gradativamente, porém não devem ultrapassar os 26ºC até o final de semana. A sensação será de frio no fim das madrugadas e início das manhãs, com termômetros na casa dos 15ºC.