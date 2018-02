São Paulo registra quarto maior congestionamento do ano para o período da manhã

SÃO PAULO - A interdição de duas faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros por uma carreta tombada, no sentido Castelo Branco, fiz com que a cidade registrasse o quarto maior congestionamento do ano pela manhã nesta segunda-feira,1. Foram 162 quilômetros de fila às 9h30, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O veículo, que carregava um contêiner carregado de frutas, chegou a causar 14,5 km de lentidão na Marginal do Pinheiros, causando reflexos também na Marginal do Tietê e na Avenida dos Bandeirantes.

Ele foi desvirado e removido por volta das 9h20, operação que interditou totalmente a pista expressa por cerca de 15 minutos. O guindaste ocupava duas faixas da direita da pista expressa até as 10h enquanto era desmontado.

Relembre os dias com mais congestionamento pela manhã em 2012:

27 de abril: Chuva, saída para o feriado e falta de energia colaboram para formar 168 km de vias travadas

23 de maio: Greve do Metrô cria cenário caótico em São Paulo, com 249 km de trânsito lento às 10h

5 de junho: Chuva forte, queda de árvores e semáforos com problemas causam 171 km de congestionamento