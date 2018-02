São Paulo registra o 3º maior trânsito em uma manhã do ano

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, nesta terça-feira, 13, o terceiro pior trânsito em São Paulo em uma manhã deste ano, com 178 km de vias congestionadas às 9h30. De acordo com a CET, a lentidão ocorreu em razão da chuva e dos semáforos apagados.

Na manhã dessa segunda-feira, 12, quando a chuva caiu com mais força, a cidade teve o segundo pior trânsito, com 240 km às 10h. O primeiro havia ocorrido no mesmo horário do dia 23 de maio, com 249 km, quando os metroviários entraram em greve.

Ao todo estão apagados nove semáforos e 20 permanecem em amarelo intermitente. Apesar da chuva, o único ponto de alagamento registrado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) foi na Avenida Alcântara Machado, próximo à Avenida Álvaro Ramos, às 6h54, e assim mesmo transitável.

Às 10h30, a zona sul da capital era a que apresentava maior congestionamento, com 60 km. A via com maior lentidão era a Marginal Tietê, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, com 21,2 km de engarrafamento, da Ponte Aricanduva até a rodovia.