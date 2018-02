São Paulo registra novo recorde de trânsito este ano

SÃO PAULO - O congestionamento da capital paulista bateu outro recorde este ano. Por volta das 19 horas, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrava 252 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas, ou 29,1% das vias monitoradas. O recorde anterior do ano, 239 quilômetros, também foi registrado numa sexta, 21 de março.

As vias mais carregadas são a Marginal Tietê, que registra 13 quilômetros de trânsito no sentido Castelo Branco, e a Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, que tem 8,7 quilômetros de lentidão.

A CET informa que não existe motivo especial para causar esse novo recorde, além do excesso de veículos e do fato de ter ser uma sexta-feira, que é usualmente o pior dia para o trânsito.

Em 2013, o trânsito na capital bateu 309 quilômetros de congestionamentos no dia 14 de novembro, uma quinta.