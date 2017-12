São Paulo registra mínima de 1ºC nesta madrugada

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou temperatura mínima de 1ºC na madrugada deste sábado, 11, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O frio intenso foi registrado na região da Capela do Socorro, na Zona Sul. A cidade amanheceu fria e com céu claro, com os termômetros marcando 6°C.

O dia terá predomínio de tempo aberto e sol. No entanto, a sensação de frio permanece, com temperatura máxima prevista de 16°.

Na madrugada, a capital teve temperatura média de 6°C, com os menores índices registrados em São Mateus, na zona leste, e Capela do Socorro.

A temperatura mínima da madrugada de sexta-feira em São Paulo foi a menor para o mês de junho dos últimos 22 anos, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Mirante de Santana foi registrada temperatura mínima de 5,5ºC, a menor já registrada no mês desde 1994.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, em Santa Catarina, a menor temperatura registrada nesta madrugada foi em Joaçaba, com -3°. Em São Joaquim, que teve na madrugada anterior as menores temperaturas do ano no Estado, os termômetros marcaram -2,2°C.

Ainda de acordo com as medições do Inmet, a estação de Serafina Corrêa registrou a temperatura mais baixa no Rio Grande do Sul, marcando -2,9°C. No Paraná, em General Carneiro, a menor temperatura foi de -5°C.

Previsões. Para a cidade de São Paulo, a previsão do Inmet é que a temperatura chegue à mínima de 2°C na madrugada de domingo. No Estado de Santa Catarina, os termômetros devem chegar a -4°C e no Paraná a -5°C. Para o Rio Grande do Sul, a previsão do Inmet é mínima de -3°C.