São Paulo registra máxima de 36º C nesta quinta-feira

Os termômetros da capital paulista registram temperaturas elevadas na tarde desta quinta-feira. Nos aeroportos de Campo de Marte e de Congonhas, a temperatura por volta das 16 horas era de 35° C, mas a cidade chegou a registrar 36º C durante a tarde.

A previsão, segundo o Climatempo, é que o calor se mantenha na sexta-feira e vá embora apenas no sábado, com a chegada de uma frente fria que vem da costa sul.

Nesta sexta, o dia deve ser novamente de sol, com temperatura mínima de 20° C e máxima de 33° C. O amanhecer pode apresentar algum nevoeiro, mas, ao longo do dia, o índice de umidade do ar ficará abaixo dos 30%, assim como na tarde desta quinta.

No fim de semana, a chegada da frente fria traz nebulosidade a São Paulo. Não deve haver chuva, mas a previsão aponta a possibilidade de garoa nos turnos da manhã e da noite. As temperaturas estarão mais baixas e a umidade mais elevada. No sábado, a mínima será de 17º C e a máxima de 26º C. Por causa do aumento da nebulosidade, a mínima deve cair ainda mais no domingo.