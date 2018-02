São Paulo registra mais 5 mortes na madrugada Ao menos cinco pessoas foram mortas e duas ficaram feridas entre a noite de anteontem e a madrugada de ontem na Grande São Paulo. Uma das mortes foi de um adolescente de 15 anos, morto por um policial militar que afirmou ter sido vítima de uma tentativa de roubo de sua moto, na Avenida Marechal Tito, zona leste da capital. Em outro caso, um dos mortos fazia parte de uma dupla acusada de assaltar um posto de gasolina em Mauá, no ABC. Um PM à paisana, que estava no posto, atirou contra os dois. Na zona sul, um auxiliar de pedreiro, com passagem por porte de droga, foi morto na porta de casa.