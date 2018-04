São Paulo registra madrugada mais quente desde 2008

SÃO PAULO - A madrugada desta quinta-feira, 10, foi a mais quente na cidade de São Paulo desde o final de outubro de 2008. A temperatura de 24,3ºC foi registrada no Mirante de Santana, zona norte da cidade, onde está localizada a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até ontem, a maior temperatura da madrugada registrada este ano tinha sido de 23,5º. O calor se igualou ao registrado em 27 de outubro de 2008, mas não superou a marca do dia 5 de fevereiro de 2006, quando a temperatura mínima no Mirante foi de 24,6ºC.

Apesar de fevereiro ser considerado o mês mais quente do ano, neste ano as temperaturas registradas no mês estão acima do normal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média normal das temperaturas mínimas é de 18,7ºC e a média normal das máximas é de 27,9ºC.

A previsão é de que a cidade continue enfrentando altas temperaturas até o fim do mês e de que mesmo as prováveis pancadas de chuva não serão suficientes para refrescar os paulistanos.