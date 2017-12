São Paulo registra madrugada mais fria do ano nesta terça-feira

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 24, a madrugada mais fria do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O Mirante de Santana, na zona norte, registrou 9,5ºC durante a madrugada - até então, o recorde havia sido de 10ºC, no dia 2 de maio. A sensação de frio deve continuar ao longo do dia, com a temperatura máxima de 18ºC.

A terça-feira começou com formação de neblina, garoa e chuviscos em São Paulo, por causa dos ventos úmidos que sopram do oceano. Na Capela do Socorro, na zona sul, os termômetros chegaram a marcar 7,5ºC.

De acordo com a metereologista do Climatempo Fabiana Weykamp, a queda na temperatura é decorrente da sequência de massas de ar polares que estão chegando na capital nas últimas semanas. "No fim de abril, houve rompimento de um bloqueio atmosférico e, com isso, as frentes frias avançam com bastante facilidade. E toda frente fria vem acompanhada de massa de ar polar, provocando queda acentuada ou não da temperatura", explicou. "De abril para cá, foi a quarta massa de ar popular que chegou a São Paulo."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A temperatura pegou os paulistanos de surpresa. O administrador Claudio Ferreira, de 58 anos, acordou para fazer caminhada às 6 horas, mas desistiu. "Deixei para correr mais tarde. Estava insuportável", disse. Em casa, os filhos, ambos estudantes do ensino fundamental, pediram para faltar à aula. "Fiquei com dó, mas a mãe deles não deixou", brincou.

A dona de casa Maria Cecília Castro, de 56 anos, disse que deixará de ir ao grupo de oração que frequenta às terças e quintas. "Durante a manhã é até mais tranquilo, mas mais à noite deve piorar", disse.

Quem comemora a chegada do frio é o vendedor de roupas Marco Aurélio Carvalho, de 54 anos. "Todo mundo esquece a blusa em casa quando o tempo muda assim, de repente", conta ele, que montou uma barraca em frente à Estação Marechal Deodoro, em Santa Cecília, na região central. "Fez cara de frio, eu já abordo", declarou.

Próximos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas nos próximos dias, principalmente durante as madrugadas. No período da tarde, o sol deve voltar a predominar e ajudar a diminuir a sensação de frio.

Esta quarta-feira, 25, ainda começará gelada, com variação de nebulosidade, formação de neblina e chuviscos. No decorrer do dia, o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens. Ainda segundo o CGE, as temperaturas variam entre 9ºC e 22ºC. No fim da tarde, a nebulosidade deve aumentar, com pouca chance, porém, de chuva.

Na quinta-feira, 26, o sol deve voltar a predominar com temperaturas baixas durante a madrugada e em gradativa elevação ao longo do dia. O CGE prevê que termômetros variem entre 11ºC e 24ºC. Entre o fim da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva.