São Paulo registra madrugada mais fria de abril em 17 anos

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais frio do ano nesta sexta-feira, 29. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros no Mirante de Santana, na zona norte da capital, marcaram 11,8ºC, acima dos 12,2ºC observados na madrugada da quinta-feira, 28. Foi a menor temperatura para um dia de abril desde 1999, quando foi atingida a marca de 8,3ºC.

Considerando todos os meses, São Paulo não tinha uma madrugada tão fria desde 30 de julho de 2015, dia em que a temperatura chegou a 11,3ºC.

De acordo com a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, a forte queda da temperatura que se iniciou na terça-feira, 26, é associada à intensa massa de ar polar que invadiu o País nesta semana. O vento frio dessa massa polar é sentido até em Roraima.

Com a presença desse ar polar intenso e com a falta de sol nesta sexta-feira, a cidade poderá registrar também a tarde mais fria de 2016. Segundo a Climatempo, há a possibilidade ainda de ser a menor temperatura de um dia de abril desde 1982.

Fim de semana. O sol deve reaparecer no fim de semana em São Paulo e deixar as tardes menos geladas, mas as noites e o amanhecer continuarão frios, com temperaturas próximas dos 10ºC, segundo a Climatempo.