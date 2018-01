São Paulo registra a tarde mais fria de novembro desde 1999

SÃO PAULO - O paulistano enfrentou, no início deste mês, a menor temperatura máxima de novembro desde 1999: 16,4º C, registrados na tarde desta quarta-feira, 6. Naquele ano, foram indicados 14,3º C, no dia 10. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que obteve a medição na estação do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo.

O causador do tempo fechado é o ar frio e úmido marítimo, que provoca chuvas e chuviscos em diversas regiões da cidade, segundo o Inmet. A temperatura desta terça, 5, também entrou para o histórico das menores temperaturas recentes. Os 17,8º C auferidos na capital estão entre as sete menores máximas do histórico recente, de 1999-2013.

A previsão para esta quinta-feira, 7, é de céu nublado e chuvas, com ligeira elevação da temperatura máxima para 19º C. A mínima deve ficar em 14 ºC. Ainda assim, o instituto afirmou que o dia é considerado frio para esta época do ano.