São Paulo registra a menor temperatura do ano

SÃO PAULO - A manhã desta terça-feira em São Paulo teve a menor temperatura do ano – 11,5°C –, de acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, zona norte da cidade.

Esta temperatura foi observada entre 6h30 e 7h. O menor valor anterior era do dia 30 de abril, com o registro de 12°C.

O clima mais frio é resultado da entrada de uma massa de ar polar no Brasil que ainda deve manter as madrugadas frias nos próximos dias. Mas a previsão é que as temperaturas subirão lentamente ao longo da semana.