São Paulo registra a menor temperatura do ano

O Inmet registrou a menor temperatura do ano por volta das 6h da manhã desta segunda-feira,6. A estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, marcou 12,2°C de temperatura - 1°C a menos do que o registrado no dia 18 de abril.

O tempo começou a mudar nesta madrugada, com a chegada de uma frente fria que trouxe nebulosidade, ventos fortes, chuvas leves e queda de temperatura. A CGE informa que ainda podem ocorrer chuvas fracas e passageiras nas próximas horas, mas o sol vai aparecer entre nuvens na capital paulista.

Ainda assim, as máximas não devem passar dos 21ºC. A sensação de frio continua também nos próximos dias, com tendência de temperaturas ainda mais baixas por conta da chegada de uma massa de ar frio de origem polar.