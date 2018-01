São Paulo registra a madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo registrou nesta madrugada de quarta-feira, 7, a temperatura mais fria do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, registraram a marca de 12,7ºC. Segundo o Inmet, o recorde anterior ocorreu no dia 13 de abril, no ano de 2003, quando os termômetros registraram 12.2 ºC.

A baixa temperatura foi causada por uma forte massa de ar polar que entrou no centro-sul do Brasil e derrubou a temperatura no Estado de São Paulo, segundo a Climatempo.

No interior paulista, os valores foram ainda mais baixos. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima foi de 6,9ºC. No norte e no oeste de São Paulo, a temperatura baixou para 9,8ºC em São Simão e 10ºC em Ituverava.

Em Votuporanga, a mínima foi de 11,6ºC. Em Pradópolis fez 11,3ºC. Em Presidente Prudente e em Lins, a temperatura baixou para 13ºC. No litoral, a temperatura baixou para 16,9ºC em Iguape e o Guarujá amanheceu com 18ºC.