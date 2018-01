São Paulo registra 76 quilômetros de lentidão nesta manhã

A cidade de São Paulo registra 76 quilômetros de lentidão por volta das 8 horas desta segunda, 1º. A região mais afetada pelo congestionamento é a zona sul, com 26 km. Os maiores problemas são na Avenida dos Bandeirantes, entre a Avenida Ibirapuera e o complexo Maria Maluf, e a Marginal do Pinheiros, entre as pontes do Morumbi e João Dias. Traços vermelhos representam os corredores com lentidão nesta manhã. Fonte: CET Veja também: Como o trânsito parou São Paulo e os números da frota As medidas que ajudariam a aliviar o trânsito na capital Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A Radial Leste também apresenta trânsito complicado entre a Avenida Salim Farah Maluf e a 9 de julho, além da Marginal do Tietê, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros. A tendência em todas as áreas é de que o trânsito aumente ao longo do dia.