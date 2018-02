São Paulo registra 6°C durante a madrugada, recorde de frio em 2011

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 4, a madrugada mais fria do ano. Os termômetros marcaram 6ºC na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte da capital, por volta das 6h. Anteriormente, a temperaturas mais baixa de 6,1ºC havia sido registrada no dia 28 de junho deste ano.

As próximas madrugadas ainda devem ser geladas, com mínimas oscilando em torno dos 5ºC, enquanto que nas tardes, o predomínio de sol diminui a sensação de frio, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A máxima prevista para esta quinta-feira é de 19ºC. No período da tarde, a umidade relativa do ar pode atingir valores críticos, pois as condições atmosféricas seguem desfavoráveis para a dispersão de poluentes.