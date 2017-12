São Paulo registra 232 quilômetros de congestionamento, recorde do ano

SÃO PAULO - O motorista enfrentou o maior congestionamento de 2014 até o momento em São Paulo, por volta das 19h: 232 quilômetros nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Como a Companhia opera em 868 quilômetros na capital, o recorde ocupou 26,7% das vias monitoradas.

Naquele momento, a Marginal do Pinheiros registrou 14,2 quilômetros de lentidão tanto na pista local como na expressa, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da ponte da Freguesia do Ó até a Avenida Aricanduva. No sentido Rodovia Castelo Branco, às 19h30, houve outros 6,3 quilômetros de retenção, na pista expressa, da ponte Eusébio Matoso até a Avenida Alexandre Mackenzie.

Em menos de uma hora o número começou a cair: às 19h47 a CET apontou 191 quilômetros nas vias monitoras da capital.

No dia 14 de novembro do ano passado, a cidade batia seu recorde histórico, com 309 quilômetros de congestionamento às 18h, mais do que o dobro da média do horário, que é de 150 quilômetros (35,5% das vias monitoradas). O recorde havia sido quebrado já às 17h15, quando a CET registrou 303 quilômetros de engarrafamento.