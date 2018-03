São Paulo registra 159 kms de congestionamento

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou às 11 horas desta terça-feira, 6, o maior índice de lentidão de 2012, com a marca de 159 quilômetros de vias com trânsito carregado, principalmente na zona oeste, que estava com 46 kms de retenções.

Os motoristas enfrentavam o maior trecho de lentidão nas marginais. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o excesso de veículos e a interdição na Rua Chedid Jafet, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, por conta de uma vazamento de gás no começo da manhã, ajudaram a aumentar o congestionamento na cidade.

Além disso, hoje é o segundo dia de restrição de caminhões na Marginal do Tietê, que não podem trafegar pela via das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 10h às 14h.

Segundo a CET, às 12 horas, a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Lapa, tinha 15 kms de trânsito carregado, entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua da Coroa. A pista central acumulava 13 kms de lentidão entre as Pontes dos Remédios e Cruzeiro do Sul e a local entre a Rodovia Castelo Branco e Rua Brazelisa Alves de Carvalho. A cidade estava com 134 kms de lentidão às 11h54.