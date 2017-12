São Paulo registra 145 quilômetros de lentidão na véspera do feriado

SÃO PAULO – A cidade de São Paulo registrou 145 quilômetros de lentidão nesta quarta-feira, 6, véspera do feriado prolongado da Independência, por volta das 17h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a média para o horário em um dia comum varia de 58 a 84 quilômetros.

As piores zonas eram a Norte, com 44 quilômetros de lentidão, e a Oeste, com 48km. Depois vêm a Sul, com 27km, o Centro, com 12 km, e a zona a Leste, com 10km.

A CET monitora 835 quilômetros na Grande São Paulo. O recorde de congestionamento no ano foi de 155 quilômetros, por volta das 18 horas, no dia 13 de junho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tráfego na Rodovia Anchieta-Imigrantes, que leva a Santos, tem seus piores trechos no sentido Litoral, do quilômetro 33 ao 43 devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, as piores partes são do quilômetro 20 ao 17.

A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do quilômetro 22 ao 27, no sentido interior. Em direção a São Paulo, o fluxo estava normalizado.

Cerca de 300 mil carros devem deixar a capital paulista entre quarta e quinta-feira.

Tempo. O feriado será de tempo quente e seco na maior parte do Estado de São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade do ar pode ser inferior a 20% na cidade de São Paulo, que registrou nesta semana o dia mais seco do ano.

O instituto aponta que alguma regiões do Estado podem amanhecer com névoa, como o Vale do Ribeira. A temperatura deve oscilar entre 15ºC e 29ºC na maior parte do feriado.