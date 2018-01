São Paulo registra 14ª chacina do ano, com três homens mortos

Três homens foram mortos na noite desta quinta-feira, 6, na zona leste de São Paulo, na 14ª chacina registrada neste ano na região metropolitana de São Paulo. Com mais esse crime, sobe para 44 o número de mortos em chacinas em 2009. O crime ocorreu na Rua Palmeira das Bermudas, no Jardim dos Ipês.

Policiais militares foram acionados por moradores que ouviram disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, os PMs encontraram, ferido com quatro tiros e caído na rua, Donizete Dias Campos de Oliveira, 35 anos, que morreu após ser levado para o Hospital Santa Marcelina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As outras duas vítimas, André Luiz Faustino, 28 anos, e Henrique Aparecido dos Santos, 22, também baleados, estavam caídos numa rua paralela, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de que os dois rapazes tentaram correr dos atiradores, mas foram alcançados. André e Henrique morreram no posto de pronto atendimento Júlio Tupi.

Não se sabe ainda quantos eram os atiradores nem como eles chegaram ao local do crime. Duas das vítimas, segundo a polícia, já tinham antecedentes criminais que, juntos, somam furto, roubo e tráfico de drogas. O caso foi registrado no 59º Distrito Policial, dos Jardim dos Ipês.