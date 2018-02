São Paulo registra 128 semáforos quebrados Após dois dias de temporal, a cidade de São Paulo amanheceu ontem com 128 semáforos quebrados. A relação era dividida entre unidades desligadas e funcionamento no "amarelo piscante". A gestão de Fernando Haddad (PT) espera amenizar o problema com a instalação de 176 equipamentos no-break nos semáforos da cidade, para evitar panes. A medida faz parte de uma parceria feita com a Eletropaulo ainda na gestão de Gilberto Kassab (PSD) e deve ser concluída em abril. A Prefeitura também anunciou que vai lançar uma licitação em 2014 para enterrar a fiação dos semáforos.