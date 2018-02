São Paulo Reclama

Migração Nossa Caixa-BB

Em 2008, fiz um empréstimo consignado no Banco Nossa Caixa e as parcelas eram pagas por débito automático. Com a migração dessa instituição para o Banco do Brasil (BB), a minha conta corrente foi transferida. Em maio de 2010, recebi cartas da Serasa e do SPC informando que o meu nome iria constar no cadastro de inadimplentes. Em contato com o BB, descobri que seu sistema não reconhece o empréstimo feito com a Nossa Caixa, por isso, não faz o débito automático. Portanto, o gerente da agência deveria fazer esse procedimento. Mas ele não fez, o que gera juros e correção sobre a dívida. O acordo proposto pelo BB era que o gerente realizasse o débito todos os meses. Ora, esse era o acordo verbal que eu fizera com ele e não está sendo cumprido. O banco retirou os juros cobrados pelo atraso da fatura, mas, ao acessar a minha conta, notei que não foi debitada a parcela referente ao mês de abril, apesar de o gerente ter me garantido, em 1.º/4, que fizera a operação. Em 6/4, entrei em contato com a Ouvidoria, mas a atendente disse que os dados pessoais que eu forneci não estavam de acordo com o meu cadastro. Consegui ser atendida na agência e pagar a conta, mas com juros e correção por causa do atraso.

IVONETE AYRES STROJNOWSKI / SÃO PAULO

O Banco do Brasil informa que o gerente de relacionamento da agência da sra. Ivonete entrou contato com a cliente para esclarecer sobre a operação de crédito consignado contratada pela leitora e sobre a devolução dos encargos cobrados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A leitora diz: Está tudo resolvido. Mas acredito que deve haver outros clientes que foram tratados com o mesmo descaso.

KIT LIVRE DA EMBRATEL

Demorado "pra caramba"

Comprei um telefone da Embratel no início do ano, mas ainda não entregaram o aparelho. Ligo para a empresa pelo menos umas 8 vezes por semana e a única resposta obtida é que ele deverá ser entregue em 5 dias úteis. Por que a empresa continua fazendo propaganda se não está dando conta de entregar os aparelhos?

CARMINE MARIO BUONFIGLIO / SANTOS

O Atendimento Livre da Embratel informa que a entrega do kit Livre foi remarcada, conforme data combinada com a cliente. Esclarece que foi solicitada prioridade para a área responsável pela entrega do aparelho.

A leitora desabafa: Após esperar mais de 2 meses o aparelho foi entregue. Mas o telefone só funciona (muito mal) na parte central da sala do apartamento. O som não é audível. Liguei para a Embratel e disseram que ou eu o aceito dessa forma ou devolvo a linha. É justo?

SÃO VICENTE

Cachorros na praia

Protestamos contra o grande número cães nas areias da praia do Itararé, em São Vicente. Apesar de ter uma lei que proíbe animais na praia, ela é ignorada. Todos os dias podemos presenciar essa falta de respeito, como também a falta de patrulhamento municipal. Além da sujeira, as pessoas correm o risco de pegar doenças ou serem atacadas. Já tentamos alertar as autoridades por e-mails, mas tudo foi em vão.

DÉBORA E CARLOS ALBERTO SESTI / SÃO VICENTE

A Prefeitura de São Vicente informa que a circulação de animais na faixa de areia pode ser denunciada pela população pelo (0xx13) 3561-1604, da Zoonoses. Após a denúncia, explica, funcionários desse departamento irão até o local para examinar as condições do animal e levá-lo ao abrigo. Diz que solicita que as pessoas não passeiem com seus cães na areia da praia. Explica que devem fazê-lo apenas nas calçadas e não esquecer de recolher as fezes dos animais e jogá-las no lixo.

TAM

Críticas ao atendimento

Há vários dias estou tentando comprar passagens da TAM para a Argentina, mas não consigo. Quando ligo para a central de atendimento, escuto várias gravações, mas ninguém atende. Pelo site, quando tento usar os pontos de fidelidade TAM, a página para fazer o resgate sempre está indisponível. Mas, se tento comprá-la em dinheiro, o site funciona. Enviei esta queixa à companhia, como também à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

ROLANDO LAZARTE / JOÃO PESSOA (PB)

A TAM, por meio do Fale com o Presidente, responde que entrou em contato por e-mail com o sr. Lazarte para informá-lo de que estão investigando os motivos da indisponibilidade mencionada por ele e que o gerente responsável está tomando as providências corretivas, monitorando os sistemas de telefonia.

O leitor diz: O Fale com o Presidente também é ineficaz. Registrei outra queixa na Anac.