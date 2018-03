São Paulo Reclama

Estacionamento irregular

Moro próximo a uma escola e uma loja de autos, numa travessa da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na altura do número 5 mil. Todos os dias vários veículos permanecem estacionados em guias rebaixadas, impedindo o livre acesso dos moradores. Já protocolamos queixas na CET, porém sem sucesso. Uma agente, que atua próximo ao local das irregularidades, chegou a afirmar que as multas são "quebradas" na regional, num escalão superior. A quem recorrer?

SÉRGIO DE MOYA / SÃO PAULO

A CET informa que intensificou a fiscalização no local citado e fez 8 remoções (quando o condutor retira o veículo espontaneamente com a chegada do agente) por estacionamento irregular no local em 25/2, 28/2 e 1º/3 nos períodos da manhã e tarde. Diz que, pelo 1188, se pode acionar as equipes de fiscalização. Esclarece que o processo de multas aplicadas na capital, desde a distribuição ao processamento dos Autos de Infração de Trânsito (AITs), é rigorosamente controlado pela CET por um sistema informatizado da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam). Depois de processados pela Prodam, explica, os AITs são digitalizados e ficam disponíveis para consulta pela CET por tempo indeterminado. Responde que, uma vez lavrada a autuação, não há possibilidade de cancelamento. Em caso de erro no preenchimento, a folha anulada tem de ser justificada e o auto de infração, substituído por outro corretamente preenchido. Justifica que o cancelamento de multas só é feito por defesa de autuação, recurso de multa ou ordem judicial.

O leitor diz: Como os infratores não foram punidos, as irregularidades continuam.

CORREIOS

Postagem é mais cara

Um pacote com 40 gramas enviado para os EUA pelos Correios custa R$ 34, um igual enviado desse país para cá sai por R$ 6,40. O site do serviço dos correios dos EUA permite fazer tudo online, inclusive a impressão das etiquetas com código de barra e postagem paga por cartão de crédito. Nem é necessário ir aos correios para enviar o pacote, basta dar ao carteiro que passa na sua casa! Os correios deles têm alguns tipos de caixas e etiquetas adesivas de prioritário, expresso, etc. gratuitas! Por que não há mais categorias inferiores a 500 gramas nos pacotes internacionais? Como é possível tanta discrepância nos valores dos serviços?

MARCUS COLTRO / SÃO PAULO

Os Correios informam que as tarifas postais brasileiras são definidas de forma a assegurar lucratividade compatível com os altos custos operacionais e lembram que não recebem nenhum subsídio governamental. Não há parâmetro para análise da política de preços e tarifas praticada nos EUA. Dizem que há serviço de coleta para os serviços Sedex Mundi e EMS, e ainda é possível fazer a pré-postagem do Sedex Mundi, cujas embalagens estão disponíveis sem custo para o cliente.

TAM

Viagem complicada

Comprei duas passagens para o trecho Londres-Guarulhos-Londres pelo serviço telefônico da TAM. Depois vi que no site sairia mais barato para o mesmo trecho e pedi o reembolso da diferença. A TAM alegou que o pedido não procedia, pois a passagem mais barata tinha itinerário diferente. Outro problema é que solicitei apoio na chegada ao Brasil, já que viajava com 8 peças de bagagem, carrinho de bebê e uma criança de 4 anos. Embora a TAM não auxilie passageiros nessas circunstâncias, o operador garantiu que um funcionário da empresa estaria me esperando em Guarulhos, mas ninguém apareceu. Solicitei refeição infantil na compra da passagem, que não foi servida a bordo. Na aeronave, a televisão de todo o meu setor não funcionava e um dos banheiros também não. Solicito à TAM o reembolso e esclarecimentos acerca da manutenção da aeronave.

ANDRÉ LUIZ SICA DE CAMPOS / CAMPINAS

A TAM diz que entrou em contato com o sr. Campos para pedir-lhe desculpas e esclarecer sobre as providências tomadas. Esclarece que em toda venda de passagem aérea ou emissão com pontos do Programa TAM Fidelidade que envolva a assistência de um funcionário (Call Center da TAM e das lojas TAM e TAM Viagens), é discriminado o valor correspondente ao serviço prestado. Nas vendas feitas diretamente pelo site da TAM não há a cobrança do adicional.

O leitor discorda: A informação de que há cobrança do serviço de telemarketing deveria ser bastante clara no site TAM, ao lado dos números de telefone para contato. Embora a empresa tenha se explicado, parece-me que os processos internos são confusos. O que mais me preocupa são as evidências de manutenção inadequada da aeronave.