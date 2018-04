São Paulo Reclama

Isenção de IPTU para idoso

As prefeituras de todo o País deveriam conceder isenção de IPTU para quem comprovasse ter mais de 65 anos, ter pago imposto ao longo de 30 anos, com o valor venal do imóvel de até R$ 1 milhão, e ter somente um imóvel. Assim, o idoso poderia pagar seu plano de saúde e seus medicamentos com maior tranquilidade. Considerando que o tempo estimado de vida é de 70 anos, nada mais justo.

YVETTE KFOURI ABRÃO / SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Finanças esclarece que aposentados, pensionistas e beneficiários de renda mensal vitalícia são isentos do pagamento do IPTU na cidade de São Paulo, de acordo com os seguintes requisitos: ser aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia; não possuir outro imóvel no Município; utilizá-lo como residência; ter rendimento mensal que não ultrapasse 3 salários mínimos no exercício a que se refere o pedido; e o imóvel deve fazer parte do patrimônio do solicitante. O interessado deverá requerer o benefício mediante o "Requerimento de Isenção do IPTU para Aposentados e Pensionistas", com a cópia do demonstrativo de rendimento do órgão pagador com o valor bruto e o tipo do benefício. Ele deverá ser entregue na subprefeitura mais próxima ou na Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças, localizada no Vale do Anhangabaú, 206, ou enviado pelos Correios para esse mesmo endereço, cujo CEP é 01007-040.

A leitora comenta: A posição da Secretaria é uma piada. O legislador precisa estudar a realidade brasileira e o Poder Executivo não deveria apresentar requisitos impossíveis de preencher. Acorda, Brasil!

JARDIM SÃO BENTO NOVO

Moradores sem água

Falta água no Jardim São Bento Novo, na região do Capão Redondo. Desde que houve o blecaute na cidade, em 13/2, os moradores do bairro sofrem com a falta de água. A previsão da Sabesp era a de que a situação se normalizasse na noite de 15/2 ou na madrugada de 16/2. Ao entrar em contato com a Sabesp, os atendentes passam informações diferentes. Entre elas: está em manutenção; houve alto consumo na região; há insuficiência de água para abastecimento - essa é ótima! Com a grande quantidade de chuva e alagamentos na capital, dizer que falta água em São Paulo é brincadeira.

NATÁLIA SOLA / SÃO PAULO

A Sabesp informa que o desabastecimento local ocorreu por causa de uma manutenção realizada na rede de distribuição de água localizada na Viela Orlando Araújo Braga, na altura do número 9. Acrescenta que o reparo já foi concluído e o abastecimento da região já está normalizado.

A leitora diz: O abastecimento foi retomado no dia 15/2 à noite, mas no dia seguinte faltou água de novo. Entrei em contato com a Sabesp, que alegou que a rede estava em manutenção. Soube que um técnico foi enviado à minha casa para medir a força da água, mas na casa não havia água nem ninguém no horário da visita.

PONTOS EXPIRARAM

Revolta de cliente TAM

Sou cliente fidelidade TAM há anos. Em julho de 2010, recebi correspondência da TAM informando que tinha um pouco mais de 43 mil milhas sem data de vencimento prevista. Em agosto, o programa tornou-se Multiplus e não recebi mais nenhum comunicado. Em fevereiro, fui usar as milhas e percebi que eu só tinha 7 mil pontos. Enviei um e-mail à TAM, que me redirecionou ao Multiplus. A atendente confirmou apenas os 7 mil pontos. No dia 2/2, passei mais de uma hora ao telefone para a funcionária reafirmar que os 36 mil pontos tinham vencido. Questionei por que a data de vencimento não me foi comunicada e ela respondeu ser política da empresa não avisar. Explicou ainda que o cliente é que tem de entrar no site e conferir seus pontos. Sinto-me enganada.

JANAINA LORENZO E BARROS / SÃO PAULO

A TAM responde que entrou em contato com a sra. Janaína para informá-la de que os 35.657 pontos de sua conta corrente no Programa TAM Fidelidade expiraram em 28/10/2010. No extrato do Multiplus Fidelidade e no site (www.multiplusfidelidade.com.br) estão disponíveis para consulta a próxima data de vencimento dos pontos, a quantidade daqueles que vencerão e, se houver, a quantidade de pontos a vencer nos próximos 90 dias. Lamenta a impossibilidade de revalidar os pontos.

A leitora reclama: Quero saber o motivo de a TAM não informar quando os pontos vão expirar. Ela é a mais interessada em que o cliente não use as milhas. Se eu soubesse que eu perderia os pontos, teria feito uma viagem, nem que fosse apenas durante um final de semana.