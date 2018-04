São Paulo Reclama

Jardim Celeste alagado

Quando chove, a Rua Adolfo Reile, próxima à Rua Alfredo Jorel, no Jardim Celeste, alaga. E, quando a chuva é mais forte, a rua fica toda coberta de água e ninguém consegue atravessá-la. Se isso ocorre durante o dia, e o Posto de Saúde está aberto, as pessoas aproveitam para passar por dentro dele. Se for à noite ou nos finais de semana, quando está fechado, só é possível atravessá-la se uma alma caridosa der carona. Isso quando o motor do carro não afoga, aí é preciso trafegar no sentido da Rua Alfredo Jorel ou da Rua Adriano Racine. Essa situação não pode continuar, pois os moradores do bairro, principalmente da Rua Adolfo Reile, não conseguem sair para trabalhar ou retornar para suas casas.

ELISETE APARECIDA DE LARA / SÃO PAULO

A Subprefeitura Ipiranga esclarece que existe uma obra em andamento pelo setor privado, responsável pelo empreendimento imobiliário naquele endereço, na qual estabelece a reestruturação do sistema de drenagem, que deverá sanar o problema, como também fazer a pavimentação do local citado. Diz ainda que, enquanto a obra não está finalizada, a subprefeitura realiza limpezas rotineiras e serviços de manutenção no entorno do empreendimento em áreas que são de responsabilidade da administração municipal.

A leitora lamenta: Se voltar a chover muito, com certeza a rua ficará alagada, pois é preciso recapeá-la, já que está danificada por causa dos caminhões da obra de um condomínio na Rua Alfredo Jorel. Fiquei insatisfeita com a resposta. Vou aguardar o término da construção para reivindicar melhor pavimentação, iluminação e transporte público.

ENERGIA ELÉTRICA

Interrupções e prejuízo

Moro há uns 3 anos no Jardim Vera Cruz e peço explicação transparente e satisfatória da AES Eletropaulo sobre as causas das quedas frequentes de energia no bairro. Estou cansado de perder arquivos, fora o prejuízo que já tive com aparelhos domésticos. O que falta para que a empresa ofereça um serviço adequado?

ROBERTO O. DE CARVALHO / SÃO PAULO

A AES Eletropaulo informa que em 2010 foram registradas duas interrupções de energia no endereço indicado causadas por interferências externas. Houve também interrupção programada para executar serviços de manutenção na rede. A concessionária esclarece que, de acordo com a Aneel, o consumidor pode solicitar pedido de indenização por danos elétricos. Para isso, deve comparecer às lojas de atendimento da AES Eletropaulo (o endereço mais próximo está impresso na fatura).

O leitor diz: As quedas de energia ficaram mais frequentes e prolongadas. No sábado fiquei 15 horas sem energia e na 2.ª feira, das 21h30 até a 1h30.

GUARULHOS

Melhorias questionadas

As condições das Avenidas São Luís e Campista, em Guarulhos, já estavam ruins e com as chuvas só pioraram. Em 24/9 recebi resposta à minha reclamação feita à Coluna de que não havia verbas para refazer o asfalto. Espero que neste ano isso seja diferente, pois a impressão que tenho é de abandono, principalmente das ruas do bairro Vila Rosália. Além disso, só ouço reclamação de quem depende dos ônibus municipais, depois da "melhoria" do transporte público.

ANDREA ASSANUMA / GUARULHOS

A prefeitura de Guarulhos não respondeu.

A leitora lamenta:. As condições do asfalto das avenidas mencionadas continuam as mesmas. E o sistema de Bilhete Único implantado está péssimo, pois o tempo para o passageiro descer de um ônibus e ir ao ponto esperar por outro é insuficiente. Agora corremos o risco de pagar duas conduções. Essa chamada melhoria não foi uma melhoria. Muitas pessoas continuam perdidas nos pontos, que agora ficam lotados, sem saber qual ônibus pegar. E os funcionários que estão ali para dar suporte não conseguem atender todos os passageiros.

TUDO NA MESMA

Recapeamento necessário

Diariamente trafego pelas Avenidas Pirajuçara e Eliseu de Almeida, nas regiões do Butantã e Morumbi, e fico inconformada com o péssimo estado do asfalto. O serviço de tapa-buraco só contribui para aumentar as ondulações. Quando está previsto o recapeamento? Afinal, o IPTU subiu e nada mudou.

ISABEL CRISTINA S MALERBO / SÃO PAULO

A Secretaria de Infraestrutura

Urbana e Obras não respondeu.