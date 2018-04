São Paulo Reclama

Ainda não chegou

O brasileiro está tendo problemas quando precisa utilizar o serviço dos Correios. A empresa está atrasando as entregas prioritárias para os Estados Unidos. Alega que é por causa de medidas antiterroristas, mas acho que é por incapacidade mesmo. Troquei e-mails com os Correios, pois enviei várias correspondências nos meses de novembro e dezembro para os Estados Unidos como "documento prioritário" e nenhuma foi entregue até agora. Enviei-as em diferentes agências, para não dizer que o problema ocorreu somente em uma delas, como também as postei em datas diferentes e para destinatários distintos. A empresa não dá nenhum prazo para a solução do problema ou alguma previsão de normalização.

DEMÉTRIO M. TOMAZIO / SÃO PAULO

Os Correios não responderam.

O leitor comenta: O problema ainda não foi solucionado. Os Correios enviaram uma resposta informando que: "As medidas de segurança mais estritas para transporte de carga postal por via aérea com destino aos Estados Unidos foram implementadas pelo governo daquele país, não havendo previsão para terminarem. Essas informações foram divulgadas à imprensa, à nossa rede de atendimento e estão disponíveis em nosso site". Pedi para que enviassem as informações divulgadas na imprensa e o link do site que dá essa explicação, mas ninguém respondeu. O problema é que estão oferecendo um serviço de qualidade inferior e não há previsão de normalização. As medidas de segurança são para objetos com mais de 450 gramas. Ninguém explicou por que objetos de peso inferior estão atrasando.

LUA DE MEL

Lembranças perdidas

Fiz uma viagem de lua de mel, em 24/1, para Cancún, México, pela Copa Airlines. Ao retornar, quando já estava em meu apartamento, notei que 1 par de óculos, 2 perfumes e 1 máquina fotográfica foram furtados. Além disso, todos os lacres da bagagem estavam intactos. Ou seja, os objetos foram cuidadosamente retirados e os lacres, recolocados. No Aeroporto de Guarulhos fui informado de que deveria ter verificado a mala no desembarque. Após várias horas de viagem, como imaginar que uma mala intacta fora violada? Perdi todas as fotos tiradas durante a lua de mel e tive ainda um prejuízo de R$ 2 mil. Na delegacia civil do aeroporto soube que foram registradas outras ocorrências parecidas. Ora, a bagagem passa pelo raio X e eles podem "escolher" o que querem levar e cuidadosamente recolocar o lacre! O que posso fazer para conseguir ser ressarcido?

VINICIUS DE CARVALHO MOURA / SÃO PAULO

A Copa Airlines não respondeu.

O leitor comenta: Ao pesquisar na internet, vi que há várias reclamações semelhantes contra a empresa. Fiz uma queixa na Anac e um B.O. Vou entrar com uma ação na Justiça.

ONDE ESTÁ O VERDE?

Sugestão de carioca

Sugiro à Prefeitura de São Paulo que plante mais árvores nas ruas do centro para diminuir a poluição. Na minha opinião, há poucas árvores nesses lugares. A medida deixaria a cidade mais alegre e todos se beneficiariam.

ERICO TACHIZAWA / RIO DE JANEIRO

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e a Subprefeitura Sé esclarecem que em 2010 foram plantadas 1.300 árvores na região central, ampliando a arborização no local. Explicam que os locais de plantio são determinados de acordo com os pedidos da sociedade. Foi realizado um levantamento das ruas de onde vieram as solicitações e foram plantadas 767.532 árvores de 2005 até 2009. Respondem que a secretaria contratou equipes para plantio e manutenção de árvores, minimizando as perdas e que o número do plantio de 2010 em toda a cidade está sendo contabilizado.

EXCESSO DE BURACOS

Cadê a Prefeitura?

No Jardim Jangadeiro, zona sul, um urso de pelúcia de 1 metro foi colocado num buraco na Rua Abílio César, altura do número 622. Até quando o problema permanecerá?

DEVANIR AMÂNCIO / SÃO PAULO

A Subprefeitura M"Boi Mirim esclarece que suas equipes realizarão os serviços de tapa-buraco na Rua Abílio César dentro dos próximos dias. Diz que pedidos de manutenção de logradouros podem ser feitos pelo 156, pelo http://sac.prefeitura.sp.gov.br ou na Praça de Atendimento da Subprefeitura, que fica na Av. Guarapiranga, 1265 - Parque Alves de Lima.

O leitor diz: Só taparam os buracos maiores, os menores continuam intactos.