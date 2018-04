São Paulo Reclama

Descaso da NET

No dia 14/1 estive no quiosque da NET no Shopping Morumbi para pedir a alteração de meu atual plano para HD Max, 20 Megas e 2 receptores HD e um digital. Fui informado de que a instalação seria no dia 18/1, mas ninguém apareceu. Liguei para a atendente do quiosque, que disse que a instalação estava agendada para o dia 21/1. Mais uma vez nada foi feito. No mesmo dia, liguei para a NET e a funcionária confirmou a instalação. Por volta das 18 horas, voltei a falar com a empresa e alegaram que o técnico dissera que eu não tinha concordado com a instalação, mas não apareceu nenhum técnico no meu prédio! O funcionário informou que faria um pedido para a supervisora dele pedindo um novo agendamento para o dia 22/1. Por volta das 11 horas do dia 22/1 a NET ligou dizendo que o atendimento não seria mais nesse dia e, sim, no dia 23/1 logo pela manhã. Para variar, ninguém apareceu. Liguei novamente para a Central de Agendamento não havia nada programado. Irritado, pedi para falar com a supervisão, que respondeu que, se eu realmente tivesse interesse, seria agendada a instalação para o dia 26/1. Até hoje estou sem NET. Que empresa é essa que trata seus clientes dessa maneira?

ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES / SÃO PAULO

A NET informou, em 28/1, que o atendimento foi realizado e os serviços estão funcionando normalmente.

O leitor comenta: Mentira. Somente no dia 29/1 é que tudo ficou resolvido. Precisei de muita paciência para resolver os problemas de instalação.

Pontes abandonadas

Reclamo do estado de conservação das Pontes do Morumbi (a ponte nova e a antiga) e a Ponte Estaiada. Com relação à Ponto do Morumbi, há lixo, mato e entulho por toda a extensão das laterais das pistas. O asfalto está em péssimas condições, os postes de iluminação, amassados e tortos e os equipamentos elétricos, danificados. As muretas de proteção estão sem pinturas e a pista de acesso, sem sinalização. Embaixo dela, a situação é de completo abandono. Já em relação à Ponte Estaiada, há bueiros entupidos, parte da iluminação fica acesa durante o dia e a outra, sempre apagada. Não resta mais nada da bonita iluminação por LED"s. Por que todo esse descaso e abandono?

FENNARDUS MANUEL DE ROOIJ / SÃO PAULO

A Assessoria de Imprensa da Coordenação das Subprefeituras informa que a limpeza da Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada) é realizada mensalmente pela Subprefeitura Pinheiros. Em relação à Ponte Nova Morumbi, o serviço de conservação é realizado quinzenalmente pela Subprefeitura Santo Amaro. Além disso, quinzenalmente o serviço de limpeza é realizado na Ponte do Morumbi.

O leitor contesta: Quem respondeu minha reclamação não tem nenhum conhecimento de causa. Não é feito nenhum serviço de manutenção há anos nas duas pontes. Passo por lá todos os dias. Concluo que infelizmente tudo ficará como está.

FALTA DE ÁGUA

Esclarecimento da Sabesp

Moro no Jardim Vera Cruz e gostaria de saber da Sabesp o motivo das constantes faltas de água na minha residência. Pago as contas em dia, não temos recesso e está sempre chovendo. Os investimentos não estão sendo feitos ou nossos direitos não estão sendo respeitados?

ROBERTO O. DE CARVALHO / SÃO PAULO

A Sabesp informa que o local faz parte do setor de abastecimento Jardim Ângela, cujo Centro de Reservação, no Jardim São Luiz, sofreu com interrupções no fornecimento de energia nos dias 23 e 24 de janeiro. Quando o fornecimento de energia foi restabelecido, houve problema eletromecânico na Estação Elevatória de Água, que abastece o setor Jardim Ângela. Acrescenta que, após a manutenção do equipamento, o abastecimento foi normalizado.

O leitor desmente: O problema continua.

PRAÇA ÀS ESCURAS

Iluminação na Paulista

A Avenida Paulista está linda com a nova iluminação. No entanto, foram retirados os postes de luz da Praça Oswaldo Cruz, localizada no início da Avenida, e, até agora, não foi instalada nova iluminação. Conclusão: a praça está totalmente às escuras. Será que o local e os moradores do bairro não merecem iluminação adequada? Hoje a praça está à mercê dos moradores de rua. É perigoso andar por ali. Espero que o serviço seja rapidamente realizado.

LEILA CHAMAA / SÃO PAULO