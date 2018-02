São Paulo reclama...

Moradores de rua

Ultimamente houve aumento de moradores de rua no Jardim do Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Clementino, ao lado da Cinemateca. Não há dúvida de que a falta de moradia é um problema sério e essas pessoas, assim como qualquer outro cidadão, têm direito a um lar, trabalho saúde e educação. Mas essa é uma atribuição da Prefeitura, afinal, não é também para isso que pagamos impostos? Se a Prefeitura não é capaz de administrar seu orçamento ou não tem competência para resolver seus problemas, que isente o contribuinte do pagamento de impostos, como o IPTU, e deixe de transferir a responsabilidade para o cidadão. A solução privada é, muitas vezes, melhor e mais rápida do que a pública.

ROBERTO COSTA AGI / SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Assistência Social esclarece que agentes sociais do Serviço Presença Social nas Ruas (PSR), órgão ligado a esta Pasta, abordou nos últimos dias um grupo de três homens, moradores em situação de rua, que ficam no Largo Senador Raul Cardoso. Diz que a eles foi oferecido acolhimento em centros de acolhida, porém, somente um aceitou o encaminhamento. Ressalta que, por lei, não é possível obrigar nenhum morador de rua a aceitar um abrigo. Acrescenta que o trabalho de abordagem vai continuar com o intuito de convencê-los dos benefícios de saírem das ruas e, com isso, encaminhá-los para um dos 44 Centros de Acolhida da cidade.

O leitor comenta: É fácil se esconder atrás de uma lei e lavar as mãos para um problema tão grave. Há usuários de crack no largo. Assim como o IPTU aumenta quando há melhorias na região, ele deveria diminuir quando o contrário ocorre.

TELEFÔNICA

Descaso ou confusão?

Em 13/10 fui à loja da Telefônica, na 7 de Abril, e solicitei desligamento temporário de minha linha por 30 dias. A interrupção ficou agendada para o dia 18/10, às 14 horas. Mas no dia 14, às 9 horas, desligaram a linha! Após muitas chamadas, usando celular de amigos, falei com uma funcionária, que reconheceu o erro, fornecendo protocolo. Passadas 48 horas continuei sem telefone.

ODILON DA SILVA ROCHA / SÃO PAULO

A Telefônica informa que o desligamento temporário da linha do sr. Rocha foi efetuado no dia 25/10. A empresa pede desculpas pelo desencontro de informações ocorrido durante o atendimento.

O leitor contesta: A empresa confirma ter desligado o telefone no dia 25/10, mas o acertado era dia 18/10! Espero não ter de pagar pelo tempo que fiquei sem telefone e que a linha volte a funcionar no dia 18/11, conforme o combinado.

SUJEIRA NA MARGINAL

Ação criminosa

Todos os dias no caminho do trabalho observo a margem do Rio Tietê, embaixo da ponte recentemente inaugurada no complexo do Cebolão, repleta de entulho e lixo. Será que a ViaOeste não vai encarar o problema, efetuar a remoção desse material e fechar o acesso clandestino que existe no local? O usuário paga pedágio e a concessionária tem o dever de atuar, não ignorar o problema.

JOSÉ EDUARDO P. DE OLIVEIRA / SÃO PAULO

A Assessoria da Concessionária CCR ViaOeste informa desconhecer a procedência do material, criminosamente depositado no local, que fica no limite da faixa de domínio sob concessão da CCR ViaOeste e a área da Estação Metropolitana de Águas e Energia. Quando foram identificados depósitos de material na faixa de domínio da concessionária, a ViaOeste elaborou B.O. na Polícia Ambiental de São Paulo, retirou o entulho e deu destinação ao aterro ambiental devidamente licenciado. O monitoramento da área foi intensificado com o objetivo de coibir esse tipo de ação criminosa.

O leitor diz: Não me convenci de que a ViaOeste está empenhada em resolver o problema.

Esclarecimento: Em relação à carta da leitora sra. Vanessa Weitman, publicada em 30/10, em que ela reclama sobre a mudança da fórmula do leite entregue pelo Estado para crianças com necessidades nutricionais especiais, ao contrário do que foi publicado, a Secretaria de Estado da Saúde enviou a resposta no dia 25/10. Ela alega que: "A fórmula especial comprada emergencialmente e distribuída às crianças com alergia à proteína do leite de vaca no Estado de São Paulo atende a todas as especificações técnicas do protocolo clínico para dispensação de fórmulas infantis da pasta. O efeito terapêutico é o mesmo do produto anterior. Esta secretaria não pode comprar medicamentos de determinada marca ou fornecedor, a não ser que o produto seja fabricado apenas por um laboratório. Havendo concorrentes que estejam dentro das especificações técnicas, ganha quem oferecer o menor preço. Portanto, não houve interrupção do programa, como afirma a leitora."