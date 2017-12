São Paulo reclama

Descaso com o cliente

Quero registrar minha insatisfação com o descaso da SKY. Tudo começou quando solicitei o 2.º ponto de TV em minha residência. O serviço foi agendado para o dia 4/9, entre 8 e 18 horas e me programei para estar presente. Mas minha mulher foi surpreendida um dia antes por um telefonema da SKY solicitando a presença de alguém. Ela retrucou dizendo que não era o dia agendado, mas o atendente a convenceu de que se tratava do dia certo. Ela pediu autorização para sair do trabalho e correu para casa. Mas, ao chegar, conferiu que a ordem de serviço era para o dia seguinte, constatando que o atendente mentira. No dia 16/9 entrei em contato com a SKY para relatar defeito na transmissão ou no aparelho e foi agendada uma visita técnica no dia 18/9, mas ninguém apareceu. Entrei em contato no dia 19/9 e no dia 20/9, em vão. Verifiquei no site da SKY que o serviço seria feito em 20/9. Indignado, escrevi um e-mail para a empresa, que confirmou a data da visita, mas de novo o técnico não apareceu. No dia 21/9 enviei e-mail para Anatel. No dia seguinte, a SKY agendou a visita para o dia 24/9, mas não enviou ninguém. A SKY possui um péssimo atendimento pós-venda e de manutenção. Algo precisa ser feito!

MARCUS VINICIUS PORCIONATO / SÃO PAULO

Blandina Silva, gerente de Relações de Consumo da SKY, informa que uma funcionária entrou em contato com o sr. Porcionato, em 29/9, e o cliente confirmou que o atendimento técnico foi finalizado em 28/9 e o sinal, restabelecido. Diz que o cliente terá um crédito na fatura com vencimento em 14/10, referente ao período sem sinal.

O leitor confirma: Finalmente o problema foi resolvido.

Serviço pela metade

Gostaria de saber qual é a causa do alagamento constante no Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello. O que será que a Prefeitura está esperando para sanar o problema?

ROBERTO MESQUITA / SÃO PAULO

Subprefeitura de Pinheiros informa que, no dia 26/9 foi realizada uma limpeza geral das canaletas de drenagem do túnel citado pelo leitor.

O leitor diz: O serviço parece ter sido realizado, mas o problema não foi totalmente eliminado, pois ainda há água no local. E o lixo, oriundo do serviço, não foi retirado, o que, fatalmente, provocará novos entupimentos e alagamentos.

Demora para emissão

Endosso as palavras da leitora sra. Lydia Brasil (25/9), quanto ao agendamento para a renovação do passaporte. Tudo indica que a Polícia Federal nos presta um hercúleo favor para tal serviço, mesmo após o pagamento da taxa de R$ 156,07, sem considerar os demais impostos com os quais sustentamos esses servidores.

GUTO PACHECO/ SÃO PAULO

Diploma cancelado

Em 2007 concluí o curso de Tecnologia em Logística na Faculdade Carlos Drummond de Andrade, onde solicitei o diploma, pagando uma taxa de cerca de R$ 62. Segundo o atendente, o diploma levaria em média 1 ano para ficar pronto. Mas passados 3 anos da minha solicitação, no dia 18/5/2010 fui retirá-lo, pois estive viajando a trabalho, e fui informado de que houve erro com o meu pedido, por isso ele não tinha sido emitido. Tive de fazer outra solicitação. Como precisava do documento com urgência, a faculdade me deu um prazo máximo de 2 meses. Em 28/6 fui à faculdade, que me forneceu uma declaração de conclusão, mas preciso do diploma. No dia 27/9 continuo sem o diploma e não tive nenhum retorno da faculdade.

FERNANDO CORREIA DA SILVA / SÃO PAULO

A Faculdade Carlos Drummond de Andrade informa que o diploma está disponível para retirada, ficando o aluno de buscá-lo em 30/9. Esclarece que o atraso se deveu por erro na solicitação do diploma, que só foi corrigido em maio de 2010. Esclarece que os diplomas são registrados pela Universidade de São Paulo (USP), motivo que leva maior tempo na sua obtenção. Fato também que justifica o valor de R$ 62, uma vez que o registro é cobrado pela USP.

O leitor contesta: Não entendo como posso ter feito a solicitação errada. Quando fui ver o andamento do meu caso na faculdade, ao puxar os meus dados no sistema, vi que estava tudo divergente, desde o endereço até os números do RG e do CPF. Como pode a faculdade me acusar de ter feito o pedido do diploma errado já que ela mesma mistura os dados dos alunos?