São Paulo reclama

Jogo de empurra-empurra

Há grande risco de complicações elétricas (cabos telefônicos, de TV a cabo, energia elétrica), por causa de uma árvore que está enroscada na fiação na Rua Primeiro de Março, 43, Vila Clementino. Minha primeira

solicitação de poda foi feita em novembro de 2009, e a Eletropaulo informou que tais responsabilidades são da Prefeitura de São Paulo. Mas nada foi feito até hoje.

ALBERT TAKESHI KOMORI / SÃO PAULO

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Assessoria de Imprensa da

Subprefeitura Vila Mariana informou, em 8/7, que existe a necessidade do apoio da Eletropaulo para realizar o serviço, em virtude dos galhos estarem próximos à fiação elétrica. Diz que o serviço foi priorizado pela subprefeitura, mas que aguarda agendamento da concessionária para executá-lo o mais breve possível, que deve ocorrer dentro dos próximos dias.

A AES Eletropaulo informa que enviou uma equipe ao local no dia 14/7 e foi verificado que a árvore mencionada não interfere na rede elétrica. A concessionária só realiza a poda de galhos que interferem na rede elétrica, e a autorização para o serviço é feita pela Prefeitura municipal.

O leitor contesta: Causa-me espanto receber mensagem com tal conteúdo.

BUROCRACIA

Manutenção de árvores

Em frente ao prédio 982, da Rua João Álvares Soares, no Campo Belo, há problemas com um buraco e três árvores. O buraco, no meio da rua, é suficientemente grande para quebrar os eixos de um veículo. Foi tapado no início de maio, em plena madrugada. Na manhã do mesmo dia, o remendo já estava desfeito, uma enorme incompetência! Quanto às três árvores, elas cairão a qualquer momento. Os moradores já estão cansados de pedir soluções. Há um interminável jogo de empurra-empurra entre a Subprefeitura de Santo Amaro, a Secretaria do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, a Eletropaulo, a Sabesp e a Comgás, mas ninguém resolve nada! Quem pagará pelos prejuízos quando as árvores caírem, estourarem a calçada, amassarem os carros e lesarem as casas próximas?

WALDEMAR LUIZ KUNSCH / SÃO PAULO

A Subprefeitura Santo Amaro informa que duas das árvores citadas foram podadas. A terceira precisa ser removida, mas, por estar próxima à fiação, foi solicitado o apoio da Eletropaulo para execução do serviço. Após devidamente autorizado e publicado no Diário Oficial, o serviço entrará no cronograma de atividades da subprefeitura. Já em relação aos serviços de tapa-buracos na Rua João Álvares Soares, o conserto foi executado em maio. Informa que houve recente vistoria no local e foi constatado que o pavimento está em bom estado de conservação.

O leitor discorda: Das três árvores, nenhuma foi podada. E não é só uma delas que precisa ser removida. As três estão inclinadas, estourando o piso da calçada.