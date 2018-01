Respostas prontas

Em dezembro do ano passado pedi um ponto adicional da NET e fui informada de que meu plano Silver Conforto não existia mais e que teria de me adaptar a outro, pelo qual pagaria mais e perderia alguns canais. Não concordei e não coloquei o ponto adicional. No dia 1.º/5, li na coluna São Paulo Reclama uma carta do sr. Juvenal F. Azevedo sobre uma situação idêntica a minha. O leitor comentou que foi procurado pela NET, que explicou que uma das suas atendentes passara uma informação errada e que a empresa cobraria a mesma quantia do plano anterior por ele ser cliente antigo. Escrevi uma reclamação para a Ouvidoria, no dia 3/5, citando a carta publicada no jornal, mas não tive retorno. Em 1.º/6 liguei novamente para a Ouvidoria. A resposta que tive foi de que não poderia ter um ponto adicional sem que mudasse de plano e pagasse mais e que a empresa não tinha conhecimento da carta publicada no jornal. A atendente repetiu várias vezes a mesma resposta. Eu li umas 5 vezes a resposta da NET publicada no jornal, mas fui ignorada. Perguntava se a resposta dada ao sr. Azevedo era mentira. E recebia a mesma resposta pronta.

IVANI BENITEZ GONSALEZ / SÃO PAULO

A NET esclarece que entrou em contato com a sra. Ivani em 7/6 e

confirmou a instalação do ponto adicional.

A leitora comenta: O problema foi solucionado só após eu fazer denúncia na Anatel. A resposta dada para mim, depois do contato da Anatel com a NET, foi o mesma dada ao sr. Azevedo, de que fora um erro da atendente. Saliento que nas 3 queixas feitas antes, as 3 atendentes deram informações "erradas".

COLETA SELETIVA

Sem previsão de retorno

A coleta seletiva feita no bairro do Butantã está suspensa e sem previsão de retorno. Acho que pelo menos nesta gestão não volta mais. Liguei na empresa Loga (responsável pela coleta), que confirmou a situação sem dar previsão de retorno. Informou que depende de uma posição da Prefeitura. São Paulo sob a gestão do Democratas vai novamente na contramão da história e da realidade, agora na questão ambiental.

ROBERTO LAGE COSTA JUNIOR

/ SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Serviços informa que o Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) constatou que a coleta seletiva não foi realizada na Rua Geremia Lunardelli durante as duas primeiras semanas de junho. A empresa responsável pelo serviço será

notificada, com vistas a multa.

O Limpurb ainda esclarece que

a coleta seletiva não está

suspensa e todas as irregularidades registradas no serviço

implicarão multas às empresas.

TRÁFEGO TRAVADO

Problema com ônibus

Moro na Rua Apiacás, quase esquina com a Rua Vanderlei, em Perdizes. Acho um absurdo que em uma mesma esquina trafeguem ? subindo, descendo e cruzando ? quatro linhas de ônibus. Essa rua é uma via de mão dupla e de aclive acentuado e, por causa disso, além dos ruídos dos motores e dos freios, o trânsito trava constantemente. Com isso há buzinaço no local, xingamentos e, algumas vezes, acidentes. Abri protocolo no site da SPTrans e não tive nenhum retorno.

MARGARETE PEREIRA SANGER

/ SÃO PAULO

A SPTrans não respondeu.

A leitora diz: O problema

continua.

RESERVAS DE VOO DA GOL

Erro causa prejuízo

No dia 22/5 remarquei as datas de passagens de ida e volta de São Paulo para Buenos Aires, que estavam em aberto e foram emitidas pelo programa Smiles, da GOL. Quando recebi o e-mail de confirmação, percebi que a atendente clicou na hora do voo errada. Liguei imediatamente e o funcionário que me atendeu disse que não poderia fazer nada. Expliquei que o voo que eu havia escolhido era o mesmo em que o meu marido iria e que a atendente havia errado o horário. Se as ligações são gravadas, eu poderia comprovar o que estava dizendo. Ele respondeu que escutariam as fitas somente mais tarde e que o valor da remarcação era de R$ 50. Achei um absurdo ter de pagar por causa de um erro da empresa. Paguei para mudar de voo, mas não havia mais lugar nele. Precisei mudar o voo de meu marido, pagando mais R$ 50, para não viajar sozinha. Gostaria de receber o reembolso das taxas que eu paguei.

ANA LUCIA ROMANIN

/ SÃO PAULO

A GOL não respondeu.

A leitora comenta: A empresa estornou somente uma taxa e não as duas, conforme a atendente prometera em 23/5.