São Paulo Reclama

Problemas com a NET

Há quase duas semanas, por causa da chuva e da falta de energia, meu computador perdeu o sinal e ficou assim mesmo depois que a luz voltou. Ao solicitar o serviço da NET para resolver o problema, o técnico veio e, sem nem sequer olhar direito, foi dizendo que tinha sido minha placa de rede que tinha queimado e que eu deveria mandá-la para conserto. Foi o que fiz, mas outro funcionário garantiu que o problema não era na placa de rede. Ainda assim, ele inseriu outra placa, e o sinal não voltou. Ao reclamar novamente com a NET, a empresa enviou, dias depois, outro técnico, que constatou que o que havia queimado era o modem. Trocado o modem externo da NET, o sinal retornou e a internet, também. Entrei em contato de novo com a empresa para informar que o problema era da NET e, portanto, eu deveria receber um desconto na próxima fatura pelos gastos indevidos. No entanto, a NET não só negou tal possibilidade, como disse que iria cobrar a visita dos técnicos à minha casa, o que é um absurdo. Sem direito à negociação, cabe-me o dever de deixar aqui registrada minha reclamação contra a cobrança indevida desses serviços e pedir à NET, por meio deste jornal, uma providência cabível e a não cobrança desses serviços.

MARIA ARLETE GOMES DE JESUS / SÃO PAULO

A NET informa que tentou sem sucesso entrar em contato com a sra. Maria pelo telefone informado. Por esse motivo, solicita, por e-mail, outro telefone para contato, a fim de prestar o devido atendimento.

A leitora diz: A NET agora quer cobrar ainda pelo conserto de meu telefone, que nem estava quebrado.

SPPREV

Dificuldades com IR

Em 4/3, requeri na São Paulo Previdência (SPPrev) a solução para o pedido de isenção do Imposto de Renda (IR) de minha irmã, Inês Belia Vidal, portadora de carcinoma, provado por laudo médico e perícia realizada no Hospital Militar. Pedi ainda a retificação do informe de rendimentos, pois o que eu consegui levantar pela internet estava com erros. Ela tinha 75 anos, e no informe não veio destacada a parcela de isenção de pensão. Os rendimentos brutos e o valor retido na fonte não conferem, como também não foi informado o 13.º recebido. Não consigo mais informações porque minha irmã faleceu em 22/2 e seus dados não constam mais no sistema deles. Aproximando-se do prazo para a entrega da sua declaração de ajuste, fico impossibilitado de fazê-lo por falta de dados. Agradeço a possível interferência do jornal.

OSCAR BELIA VIDAL/ SÃO PAULO

Elke Mendonça, da Comunicação SPPrev, explica que o requerimento de isenção de Imposto de Renda da sra. Inês foi deferido, após laudo médico expedido por junta de saúde militar, em 7/1/2010. Com referência ao ano de 2009, ela não recebeu a isenção de IR por doença incapacitante, mas somente houve a isenção parcial por idade superior a 65 anos. Confirma que foi colocado na internet um Demonstrativo de Rendimento com erros, mas eles foram corrigidos imediatamente e estão na internet à disposição do sr. Vidal. A SPPrev enviará o demonstrativo de rendimentos novamente ao endereço informado e entrará em contato com o solicitante.

SEM DATA PARA OBRA

Parque abandonado

O lindo Parque da Juventude, na zona norte da capital, está merecendo manutenção urgente! A fase um do parque, a primeira que foi entregue, onde ficam as quadras de esportes, pede socorro! As quadras de basquete não têm tabelas, portanto, não são mais quadras de basquete. As redes de vôlei estão destruídas. A iluminação que antes existia nos pés das árvores está totalmente destruída. As calçadas da Avenida Zachi Narchi são inacessíveis (em tempos de defesa da acessibilidade a todos, isso é inadmissível). Desse jeito vai chegar o dia em que alguém vai pedir milhões de reais para reformá-lo e o fechará por vários meses. Resultado: a população perde o parque e alguém fica rico.

MARCOS IGNACIO / SÃO PAULO

O ouvidor da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Felipe Marqui, informa que todas as medidas necessárias para o funcionamento do Parque da Juventude estão sendo tomadas e, segundo o diretor responsável pelo parque, há processos de manutenção que estão em trâmite nesta secretaria. Os processos são: solo do passeio das alamedas, o madeiramento das pontes e das passarelas da muralha, iluminação geral, reforma das quadras, da área de skate, de estruturas e tabelas de basquete e dos demais equipamentos. Em relação à iluminação, o diretor informou que o parque, infelizmente, não dispõe de manutenção elétrica e, no momento, está aguardando a conclusão da licitação pública para ter esse serviço.