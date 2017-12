São Paulo recebeu mais turistas que o esperado na Copa

SÃO PAULO - O número de turistas e torcedores que vieram para São Paulo durante a Copa do Mundo ultrapassou as 240 mil pessoas que eram esperadas pela Prefeitura. Segundo o prefeito Fernando Haddad (PT), entre 350 mil e 400 mil turistas estiveram na capital.

“É uma cidade que é um show. As pessoas não conheciam São Paulo, se surpreenderam com aquilo que viram aqui”, afirmou o prefeito, na manhã desta quinta-feira, 10, durante uma visita ao bairro de Vila Matilde, na zona leste. Ele andou por mais de um quilômetro nas ruas do bairro, conversou com moradores e comerciantes e tomou café no balcão de um bar.

Acompanhado da vice-prefeita Nádia Campeão (PC do B), Haddad disse que os turistas que estiveram em São Paulo vão voltar para a capital. “Eu não conheço uma cidade que combine hospitalidade com o profissionalismo do trabalhador paulistano. É muito difícil associar essas duas coisas.”

Nesta sexta, às 11 horas, a vice-prefeita Nádia, que coordenou as ações da Prefeitura durante a Copa do Mundo e fez o meio de campo entre governos do Estado e federal, apresenta um balanço sobre os eventos, as mudanças na cidade e os números da Copa. De coadjuvante deste o início da gestão, Nádia passou a protagonista, ganhou crédito na Prefeitura e sai politicamente forte do evento.