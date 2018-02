São Paulo recebe primeira ação de limpeza de movimento internacional

SÃO PAULO - O bairro do Brás, na região central de São Paulo, recebe no próximo domingo, 9, uma ação do Movimento Limpa Brasil Let's do it!, a primeira a ser realizada na capital paulista.

O projeto, que nasceu na Estônia e chega ao país após passar por mais de 20 países, pretende incentivar a mudança de atitude do brasileiro em relação ao hábito de jogar lixo fora do lixo.

A previsão é que o movimento realize ações no Brasil durante os próximos 10 anos. Na primeira fase do projeto (2011/2012), serão realizadas principalmente grandes ações de mobilização para a limpeza das cidades.

O Brás, segundo a organização, foi a região escolhida para a ação piloto, pois sofreu com sérios problemas de acúmulo indevido de lixo em seus espaços públicos nos últimos anos. Mensalmente, eram recolhidas em média 5.500 toneladas de resíduos não orgânicos das ruas da região. Após um trabalho de educação ambiental realizado pela subprefeitura da Mooca, o número chega atualmente a 3.000 toneladas, mas os organizadores ainda consideram o índice alto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outras cidades como Campinas, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, o movimento afirma já ter contribuído para a retirada de mais de 650 toneladas de resíduos do espaço público e da natureza.

Os materiais recicláveis recolhidos durante a ação serão enviados às cooperativas de catadores que já atuam nas cidades. O lixo orgânico ficará sob a responsabilidade do serviço público de recolhimento.