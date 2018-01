São Paulo quer agilizar perícia de morte na capital

Para agilizar as perícias em casos de morte no trânsito e homicídios na capital, a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) anunciou nesta sexta-feira, 12, uma medida para que o Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil acione diretamente a Polícia Técnico-Científica antes de um delegado chegar ao local do acidente ou do crime. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado. Antes, o pedido precisava ser feito pela autoridade que atendia ao caso.

“A nova medida agiliza a chegada dos peritos. Isso vai reduzir o tempo de permanência da Polícia Militar no local de um crime, por exemplo, e liberar as viaturas o quanto antes para o patrulhamento”, explicou o coronel Benedito Roberto Meira, comandante-geral da PM.

Segundo a portaria, caso o Instituto de Criminalística (IC) chegue ao local do crime ou do acidente antes de uma autoridade, o delegado, ao aparecer posteriomente, poderá pedir coletas e dados complementares aos peritos.