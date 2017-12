São Paulo poderá ter uma nova madrugada mais fria do ano

adrugada desta quinta-feira, 4, na capital paulista poderá se tornar a mais fria do ano, caso se confirme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima esperada é de 7ºC. Ou seja, abaixo dos 8,2ºC e 8,6ºC registrados na terça e na quarta, respectivamente, na estação do órgão no Mirante de Santana, na zona norte.

"Desde julho de 2007, não fazia tanto frio assim", afirmou o metrologista Franco Villela, do Inmet. No penúltimo dia daquele mês, a temperatura atingiu 6,4ºC. Segundo Villela, a mudança no tempo foi provocada por uma massa de ar polar bastante forte. "Essa massa entrou pelo interior do continente, enquanto as outras estavam vindo pelo Sul do País e saindo já pelo litoral".

Além de afastar o calor, a massa derrubou o índice de umidade relativa do ar. Às 14 horas desta quarta, o índice bateu em 29%, inferior ao nível considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A baixa umidade intensifica ainda mais o frio. "A umidade serve para estabilizar a temperatura, conservar o calor", explicou Villela.

A previsão é que a temperatura aumente na sexta, 5. A mínima estimada é de 12ºC e a máxima, de 24ºC. No sábado, 6, deverá chegar uma nova frente fria, que pode causar chuvas na cidade.

Entre as 22 estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a menor temperatura foi verificada em Parelheiros, na zona sul, onde o termômetro chegou a 3,4ºC. São Mateus e Itaquera, na zona leste, aparecem em seguida, com 7,7ºC e 8,1ºC. "Geralmente, faz mais frio nas regiões mais afastadas do centro", disse o meteorologista Adilson Nazário, do CGE.