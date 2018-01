São Paulo pode ter trovoadas nesta segunda

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo pode ter chuvas intensas nesta segunda-feira, 30, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Inmet não descarta a possibilidade de "trovoadas isoladas" na capital, principalmente durante a noite.

A previsão indica temperatura mínima de 18ºC e a máxima, de 24ºC. O dia começou com chuvas intensas no sul do Estado de São Paulo, na região da divisa com o Paraná. "É possível que essas chuvas se desloquem para a região metropolitana de São Paulo, o que pode provocar alagamentos", alerta a meteorologista Fabiana Weykamp, do Climatempo.

Segundo ela, toda a cidade deve estar em estado de atenção. Para a terça-feira, a previsão é de tempo encoberto e chance de chuva no fim do dia. Chuvas volumosas também são esperadas no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, segundo o Inmet.