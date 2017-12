São Paulo pode ter temperatura abaixo dos 10ºC nesta terça-feira

SÃO PAULO - A chegada de uma massa de ar polar a São Paulo deve causar uma rápida queda na temperatura da cidade ao longo da tarde deste segunda-feira, 23, podendo ficar abaixo dos 10 ºC durante a madrugada e a manhã desta terça. As previsões foram apontadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura, e pelo Climatempo.

A manhã desta segunda começou nublada após forte chuva na capital na noite deste domingo, com termômetros registrando 14ºC, temperatura que se elevou moderadamente por volta do meio-dia. "As chuvas diminuíram no decorrer da manhã e o sol retornou entre nuvens nesta tarde de segunda-feira. Os termômetros chegaram aos 20 ºC, enquanto a umidade relativa do ar permaneceu acima dos 50%", informou a CGE.

Essa elevação da temperatura deve parar durante a tarde com a chegada da massa de ar polar. "O excesso de nuvens e a chuva fraca, mas frequente, vai aumentar a sensação de frio em todo o Estado. Porém, é na terça-feira que a madrugada e o começo da manhã devem registrar temperaturas abaixo de 10°C na capital", declarou a Climatempo.

A temperatura deve entrar em declínio até o início da noite, com previsão de mínimo de 9 ºC nesta terça. "A nebulosidade volta a aumentar no final do dia com a entrada da brisa marítima, entretanto há condições apenas para chuviscos na capital paulista", acrescentou a Climatempo.

O frio intenso não deve se estender por um período longo. A massa começa a se afastar da região e o sol volta a predominar na próxima quarta-feira, com elevação de temperatura até o fim da semana. A curto prazo, no entanto, as máximas não devem ultrapassar os 22ºC.