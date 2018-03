São Paulo pode ter máxima de 35ºC nesta quarta

SÃO PAULO - A temperatura em São Paulo pode chegar aos 35ºC nesta quarta-feira, 19. De acordo com o Climatempo, a cidade tem previsão de máximo de 35ºC e mínima, de 20ºC. A umidade relativa do ar deve atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes.

Na segunda-feira, 17, a capital registrou a maior temperatura máxima do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 16 horas, a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou 35,2ºC - a mais alta desde 26 de janeiro, quando os termômetros registraram 33,5ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento das Emergências (CGE), da Prefeitura, o intenso calor e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e o início da noite. Há condições para pontos isolados de forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que mesmo de forma passageira pode elevar o risco para formação de alagamentos e queda de árvores.

Tendência. Ainda segundo o CGE, os próximos dias seguem com sol entre nuvens, calor e baixos índices de umidade nas horas mais quentes. Também persistem as condições para pancadas de chuva concentradas no final das tardes, intensificadas pela propagação de uma frente fria pelo oceano.

A quinta-feira, 20, começa com sol entre nuvens e tempo abafado na Grande São Paulo. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem superar os 33°C. Entre o fim da tarde e a noite, a nebulosidade aumenta e retornam as chuvas na forma de pancadas, intensificadas pela aproximação de uma frente fria com raios e rajadas de vento.