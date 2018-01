São Paulo pode quebrar jejum de chuvas nesta quarta-feira

SÃO PAULO - São Paulo pode finalmente quebrar o jejum de chuvas nesta quarta-feira, 19. Uma frente fria que já atinge Estados do sul do País deve conseguir vencer a massa de ar seco e avançar sobre o Estado de São Paulo. A previsão é de chuva de intensidade fraca a moderada durante o dia.

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Fabiana Weykamp, deve chover de 5mm a 10mm no Estado de São Paulo nesta quarta. A capital paulista também terá alívio. A chuva ajuda a melhorar a qualidade do ar para os paulistanos. "Mas não será significativa para os reservatórios", explica Fabiana.

Não chove em São Paulo desde o dia 26 de julho, quando foram registrados apenas 2mm de precipitação. Para o mês de agosto - tipicamente seco -, a média mensal de chuva é de 39mm. A precipitação dessa quarta, no entanto, rompe o bloqueio de ar seco e abre as portas para a chegada de novas frentes frias a partir da semana que vem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Tudo indica que teremos vários dias com pancadas de chuva na próxima semana. E não está descartado atingir a média do mês", diz Fabiana.

Nesta quarta, apesar da chuva, a temperatura ainda sobe e só começa a cair no final da tarde. Já na quinta, 20, São Paulo pode ter garoas, a umidade permanece alta e a temperatura fica mais baixa durante todo o dia. Para o fim de semana, a previsão é de temperaturas elevadas.