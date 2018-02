São Paulo planeja faixas para ciclistas durante a semana

SÃO PAULO - O secretário municipal dos transportes, Marcelo Branco, afirmou em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira, 20, que será implantada uma "ciclorota" em São Paulo. A ideia é que até o final do mês de julho seja feito um sistema de indicação de rota preferencial para os ciclistas.

Segundo o secretário, inicialmente serão contemplados bairros próximos a onde já existe a Ciclofaixa de Lazer. A rota viária indicará onde os carros e as bicicletas deverão trafegar e funcionará diariamente.

O plano prevê 15 quilômetros do novo tipo de via, que ligará o Parque do Cordeiro, na Avenida Vicente Rao, o Parque Severo Gomes, próximo à Avenida Santo Amaro, e a Avenida Luís Carlos Berrini. O objetivo do projeto é indicar uma rota mais segura para os ciclistas e sinalizar a via para os motoristas.

Branco falou ainda sobre as ciclovias que estão sendo planejadas na zona leste, em Moema e na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Elas também funcionariam durante a semana. Espera-se que sejam implantados entre 80 e 100 km de ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas até o final do próximo ano.