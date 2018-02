São Paulo lidera casos de violência contra homossexuais

SÃO PAULO - No gabinete da delegada Daniela Branco, titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância de São Paulo (Decradi), não param de chegar casos motivados de intolerância. Cerca de 20% dos casos são agressões contra homossexuais. No ano, a Decradi 157 boletins de ocorrência até setembro, sendo 37 relacionados à vítimas LGBTT - o maior número do Brasil.

A maioria dos crimes são contra a honra, seguidos de lesão corporal e ameaças. "Os casos são subnotificados. Geralmente, a vítima foge da exposição porque as famílias não conhecem a orientação sexual da pessoa", disse a delegada.

Na Decradi, há um banco de dados com fotos de rosto de suspeitos de cometer os ataques. O objetivo é ajudar as vítimas e a polícia a encontrar os culpados. Uma tarefa difícil, segundo Daniela Branco. "Esses tipos de crimes são difíceis de enquadrar e ultrapassam nossos limites", avaliou.