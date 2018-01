São Paulo já acumula quase 70% da chuva prevista para janeiro

A capital paulista já acumula, nestas duas primeiras semanas de janeiro, quase 70% do volume de chuva esperado para o mês de janeiro, segundo informações da Climatempo.

Do dia primeiro de janeiro até as 10 horas desta terça-feira, 12, choveu aproximadamente 176 milímetros no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, acumulando 68% do volume médio de chuva médio para janeiro, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia. A média para janeiro, segundo a Climatempo, é de 258 milímetros.

PREVISÃO

O risco de temporais permanece alto na tarde e noite de hoje e também nos próximos dias, na Grande São Paulo e em todas as regiões paulistas, por conta do ar muito quente e úmido que predomina sobre o Estado, segundo a Climatempo.

Este novo sistema deve ficar perto do litoral paulista até a sexta-feira, afastando-se para alto-mar durante o fim de semana