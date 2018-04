São Paulo ganha novo mirante na Paulista

"Meu, olha a foto de Instagram que vem aí", garantia um rapaz espremido entre os visitantes do mais novo (e disputado) mirante da cidade de São Paulo: o do Sesc Avenida Paulista, reinaugurado neste domingo, 29, no centro expandido, após oito anos de obras. No sentido contrário do rapaz, rumo ao 17º andar, uma mulher exclamava que a vista estava uma "delícia" e outra dizia estar preparada para a "briga do mirante", para disputar os melhores ângulos do espaço com outras dezenas de pessoas sorridentes com celulares em punho.

O entusiasmo tem motivo. Afinal, até domingo, a principal vista da avenida disponível para o público em geral ficava no lado oposto da avenida - no Instituto Moreira Salles (IMS). Agora, do Sesc, é possível avistar praticamente toda a extensão da Paulista e parte do skyline do centro, com o icônico Edifício Altino Arantes, o antigo Banespão, ao fundo.

Dentre os visitantes, a professora Sueli Biasetti, de 62 anos, e sua mãe, a aposentada Vilma Scott, de 82 anos, contam que já tinham programado o passeio havia um mês. "Viemos para ver o Sesc. Vamos descendo para ver todos os andares", conta Sueli, que não costuma passear na avenida aos domingos.

Já os estudantes de Mecânica Salifou Elhassan, de 25 anos, e Omar Toure, de 31 anos, adicionaram a reinauguração aos seus tradicionais passeios dominicais na Paulista. Um dos motivos é a facilidade para chegar de metrô (moram no Brás, no centro). Elhassa é natural de Togo, enquanto Toure é de Gana. "A gente gosta de caminhar por aqui, ouvir os músicos", diz.

Também no mirante, a professora Débora Soares Brandão, de 50 anos, afirma ter ficado quase duas horas esperando para entrar. Mais cedo, por volta das 12 horas, o Estado contou mais de 300 pessoas na fila, que se estendia até o fim da Avenida Paulista, no sentido Paraíso. "Só subimos depois de reclamar", conta. Mais tarde, por volta das 14 horas, a fila já estava menor, na altura da Casa das Rosas.

Na fila, o gestor cultural Alexandre Molina, de 39 anos, aguardava junto do marido, o performer Marcelo Camargo, de 32 anos, e o sobrinho, o vendedor Arthur Nunes, de 22 anos. "Deixamos o domingo para o Sesc, por conta da inauguração", explicou ele, que estava interessado especialmente na programação de shows. "Queremos ver o Emicida lá de cima, do mirante", conta Camargo.

Moradores de Uberlândia, em Minas Gerais, eles já tinham visitado o IMS, a Casa das Rosas e o Japan House, todos na Avenida Paulista, nos demais dias, além dos Sescs Ipiranga, na zona sul, e 24 de Maio, no centro. "Sempre fazemos essas visitas mais culturais", comentou.

A geógrafa Elsone Ferigolo, de 54 anos, também estava de olho na programação cultural. Junto da filha, a estudante de Arquitetura e Urbanismo Raíra Ferigolo, de 18 anos, estava ansiosa para o show da cantora Fafá de Belém. Juntas, mãe e filha fizeram um "circuito" pela Avenida, passando pela Casa das Rosas e a Japan House. "A Paulista é mais humanizada no domingo, sem a presença dos carros. Nos outros dias ela é mais fria", conta.

A programação especial de reabertura do Sesc segue nesta segunda-feira, 30, das 10 às 19 horas, com atividades esportivas e culturais gratuitas. Também há um café nos últimos andares.