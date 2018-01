São Paulo está em estado de atenção por causa da chuva

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou estado de atenção em todas as regiões da capital por causa da forte chuva que começou no início da tarde dessa sexta-feira, 8. Já a região do Ipiranga, na zona sul da capital, entrou em estado de alerta.

Até às 16h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava 28 pontos de alagamento na capital, todos ativos e 16 deles intransitáveis. Grande parte dos alagamentos se concentra especialmente na Vila Mariana, na zona sul, com acúmulo da água da chuva na Avenida 23 de Maio, na Alameda Macaratins e na Avenida Professor Abraão de Morais. Mais cedo, a chuva se concentrava especialmente nos bairros Campo Limpo, Butantã, Pinheiros e Lapa.

