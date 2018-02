São Paulo entra em estado de atenção por conta das chuvas

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a medida de prevenção para alerta de deslizamentos e alagamentos foi determinada a partir das 17h35.

As pancadas fortes de chuva estão se dirigindo para a região central da cidade e para a região do Grande ABC paulista, segundo o CGE. Apesar do grande volume de chuva, ainda não há pontos alagados.

As áreas de instabilidade geradas pelo calor, associadas à passagem de uma frente fria provocaram as pancadas de chuva forte em municípios da Grande São Paulo, principalmente Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

As precipitações moderadas atingiram os bairros de Perus, Jaraguá e Pirituba, na Zona Oeste, entre os bairros da Lapa e Butantã. Na Zonas Leste e região central, há apenas registro de chuva leve.

De acordo com os meteorologistas do CGE, a previsão é de que a as chuvas se propaguem pela Capital, com pontos moderados a fortes.