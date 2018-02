São Paulo entra em estado de atenção por causa do frio

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo está em estado de atenção por causa do frio na noite desta quarta-feira, 28, segundo a Defesa Civil. A temperatura média na capital é de 15ºC, mas a sensação térmica está abaixo dos 13ºC e, em alguns locais, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), atinge os 11ºC.

De acordo com o CGE, a umidade relativa do ar estava acima dos 70%, índice considerado bom pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nas próximas horas, a nebulosidade deve aumentar e pode ocorrer chuviscos em alguns pontos da cidade. Há chances de São Paulo registrar a menor temperatura do ano.

Para a madrugada, a previsão é que o tempo permaneça frio, na casa dos 15ºC, variando conforme a região. Durante o dia o sol deve aparecer, mas o céu continua nublado, principalmente por causa de uma frente fria que avança em direção ao litoral do Rio. A temperatura máxima não deve passar dos 23ºC.