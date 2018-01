São Paulo entra em estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para enchentes em todas as regiões, exceto na zona leste, às 22h55 desta quarta-feira, 21. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, chuvas intensas se concentravam às 23h30 nos bairros de Butantã, Lapa e Pinheiros, na zona oeste da capital.

No mesmo horário, o CGE registrava um ponto de alagamento, na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, próximo à Ponte do Morumbi.

As temperaturas pela cidade, que alcançaram os 31°C durante a tarde, caíram até 11°C à noite. A previsão para os próximos dias é de mais tempo abafado seguido por pancadas nos fins de tarde.

Esta quinta-feira, 22, terá sol entre nuvens, com mínima de 21ºC e máxima de 32ºC na capital paulista.