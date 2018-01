Capital paulista entra em estado de atenção para enchentes

Atualizado às 21h05

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para enchentes às 17h55 desta sexta-feira, 11. A chuva começou nas zonas oeste e sul da capital e depois se estendeu para todas as regiões. Até as 21h, havia 25 pontos de alagamento na cidade, a maioria no centro, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Um, na Avenida do Estado, era intransitável.

A chuva deve se estender para a Região Metropolitana e perdurar durante a noite. Segundo previsão da Climatempo, a entrada de um ar polar no Estado vindo do sul vai intensificar a sensação de frio no fim de semana. O céu vai ficar nublado, embora as chuvas diminuam de intensidade.

Durante a madrugada de sábado para domingo, os termômetros devem registrar mínima de 13ºC e a máxima não supera os 16ºC. Será um dia típico de inverno, com baixa amplitude térmica. Com as chuvas dos últimos dias, a qualidade do ar na Grande São Paulo melhorou significativamente.