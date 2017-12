São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 17, nas zonas Leste, Sudeste, Sul, Oeste, Centro e na Marginal Pinheiros. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há confirmação de queda de granizo nos bairros Itaquera e Penha, na zona leste. Às 14h30, o aeroporto de Congonhas, na zona Sul, registrou rajadas de vento de 59km/h.

São Paulo tem 16 pontos de alagamento nesta tarde, sendo três deles intransitáveis: na Avenida Celso Garcia, sentido bairro, no Viaduto Bresser, em ambos os sentidos, na Rua Vereador Cid Galvão da Silva e na Avenida São Miguel, sentido bairro.

Fonte: CGE

Previsão. No final de semana, o sistema frontal se afasta do Estado de São Paulo e as condições de chuva diminuem. No sábado, 18, os ventos trazem a umidade do oceano para a faixa leste do Estado. Podem ocorrer chuvas leves e chuviscos, alternados com períodos de sol entre nuvens ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC.